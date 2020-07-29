رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة نارية تجمع بين الأهلي وفريق الوداد المغربي، يوم 25 سبتمبر المقبل، علي ملعب الوداد بالمركب الرياضي محمد الخامس، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يكون لقاء الإياب يوم 3 أكتوبر على أرض القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

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وتُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن النادي الأهلي قد خطف بطاقا التأهل إلى المربع الذهبي على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف من مجم ع مبارتي الذهاب والإياب.

فيما حجز الوداد البيضاوي مقعده في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق النجم الساحلي التونسي، بهدفين لهدف، ذهابا وإيابا.