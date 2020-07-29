رياضة | لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهى نادي لاتسيو الإيطالي الاتفاق مع واحد من نجوم نادي ريال مدريد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويريد نادي لاتسيو منذ فترة ضم بورخا مايورال مهاجم نادي ريال مدريد والمعار إلى صفوف نادي ليفانتي في الصيف لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي لاتسيو تواصل بالفعل مع بورخا في الأيام القليلة الماضية واللاعب رحب بالفعل بالانضمام إلى النادي.

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وأكدت الصحيفة أن لاتسيو اتفق مع بورخا على التوقيع على عقد مدته ٥ مواسم مقبلة مقابل الحصول على مبلغ ٢ مليون يورو في الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يتوقف حاليا على موافقة ريال مدريد على الصفقة حيث يريد النادي الحصول على مبلغ ٢٠ مليون يورو بينما يرغب لاتسيو في دفع ١٥ مليون فقط.

وقد شارك بورخا مايورال في ٣٦ مباراة حتى الآن مع نادي ليفانتي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع هدفين آخرين.