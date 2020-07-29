رياضة | الإعلان عن تشكيل بيراميدز ضد المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن تشكيل بيراميدز ضد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه به نظيره المصري في المباراة الودية الأولى بملعب برج العرب الفرعي في إطار الإعداد لاستئناف الدوري. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون - أحمد توفيق خط الوسط: محمد فتحي - طارق طه - إسلام عيسى - أحمد حمودي - عمرو العيوني خط الهجوم : محمد الجباس ترتيب الدوري المصري قبل عودته: 1- الأهلي ٤٩ نقطة 2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة 3- بيراميدز ٣٢ نقطة 4- الزمالك 31 نقطة 5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة Advertisements 6- سموحة ٢٥ نقطة 7- انبي ٢٥ نقطة 8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة 9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة 10- المصري ٢٠ نقطة 11- الجونة ٢٠ نقطة 12- حرس الحدود ١٩ نقطة 13- أسوان ١٨ نقطة 14- طلائع الجيش ١٧ نقطة 15- طنطا ١٦ نقاط 16- وادي دجلة ١٥ نقاط 17- مصر المقاصة ١٤ نقطة 18- نادي مصر ١١ نقطة

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