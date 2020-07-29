الامارات | فان دايك يرجح أن يكون نابي كيتا نجم ليفربول الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يرجح أن يكون نابي كيتا نجم ليفربول الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رجح الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن يكون زميله الغيني نابي كيتا لاعب الوسط نجم الفريق في الموسم المقبل.

ولعب كيتا دورا هاما بعد استئناف الموسم عقب توقف طويل بسبب قواعد الإغلاق العام المترتبة على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليساهم في تتويج ليفربول باللقب الأول منذ عام 1990.

وقال فان دايك إن كيتا سيتألق إذا تمكن من التخلص من الإصابات التي عطلت مسيرته مع الفريق منذ انضمامه إليه في صيف عام 2018.

وأضاف فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، اليوم الأربعاء: "نابي رجل رائع وهو يعمل بجد ولاعب كرة قدم مميز".

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وتابع : "نحن نرى ذلك اسبوعا بعد الأخر، للأسف لم يحالفه الحظ بتعرضه لبعض الإصابات، لكننا نأمل أن يحافظ على لياقته لخوض الموسم المقبل".

وواصل: "أعتقد أنه لاعب من طراز عالمي، وأنا اتحدث بصدق، وأرى كل اللحظات التي تكون خلالها الكرة بحوزته، وتحركاته الذكية، وذكائه غير الطبيعي، أنه أمر لا يصدق وأنا سعيد جدا له".

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