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الامارات | فان دايك يرجح أن يكون نابي كيتا نجم ليفربول الموسم المقبل

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رجح الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول بطل لكرة القدم، أن يكون زميله الغيني نابي كيتا لاعب الوسط نجم الفريق في الموسم المقبل.

ولعب كيتا دورا هاما بعد استئناف الموسم عقب توقف طويل بسبب قواعد الإغلاق العام المترتبة على أزمة انتشار ، ليساهم في تتويج ليفربول باللقب الأول منذ عام 1990.

وقال فان دايك إن كيتا سيتألق إذا تمكن من التخلص من الإصابات التي عطلت مسيرته مع الفريق منذ انضمامه إليه في صيف عام 2018.

وأضاف فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، اليوم الأربعاء: "نابي رجل رائع وهو يعمل بجد ولاعب كرة قدم مميز".

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وتابع : "نحن نرى ذلك اسبوعا بعد الأخر، للأسف لم يحالفه الحظ بتعرضه لبعض الإصابات، لكننا نأمل أن يحافظ على لياقته لخوض الموسم المقبل".

وواصل: "أعتقد أنه لاعب من طراز عالمي، وأنا اتحدث بصدق، وأرى كل اللحظات التي تكون خلالها الكرة بحوزته، وتحركاته الذكية، وذكائه غير الطبيعي، أنه أمر لا يصدق وأنا سعيد جدا له".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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