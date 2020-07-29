الامارات | الاتفاق السعودي يتعاقد مع حسين حلواني حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودي يتعاقد مع حسين حلواني حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده الظهير الأيسر حسين حلواني /24 عاما/ لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل وحتى عام 2023 في صفقة انتقال حر.

وتدرج حلواني في الفئات السنية بنادي الاتحاد حتى الفريق الأول، خاض بعدها تجارب احترافية متعددة بأندية نجران والباطن والعروبة والطائي، كما ساهم مع منتخب المملكة العربية السعودية للناشئين في تحقيق بطولتي كأس الخليج وكأس العرب.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق ومدير الاحتراف بالنادي محمد الدعلان، في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي للنادي، أن إدارة ناديه تواصل عملها المكثف من أجل تدعيم الفريق الكروي خلال الموسم المقبل وفق استراتيجيتها لصناعة فريق شاب مميز قادر على تحقيق الأهداف المنشودة.

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وقال الدعلان "أنهينا التعاقد مع مهاجم الترجي حسن السليس لمدة 5 سنوات إلى جانب الظهير الأيسر حسين حلواني حتى 2023، والجهود ستتواصل بتدعيم الفريق وفق الرؤية الفنية".

في المقابل، أبدى حلواني سعادته بتوقيع عقد انتقاله لتمثيل الاتفاق بداية من الموسم المقبل، مشدداً على أن ارتداء شعار نادي عريق كالاتفاق تحد جديد يفرض عليه العمل باجتهاد، وسيسعى بكل ما يملك للمساهمة في إسعاد جماهير (فارس الدهناء).

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