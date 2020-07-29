الامارات | 31 حكماً أجنبياً يصلون الرياض لإدارة مباريات الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن 31 حكماً أجنبياً يصلون الرياض لإدارة مباريات الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل اليوم الأربعاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض 31 حكما أجنبيا استعدادا لقيادة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي للمحترفين)، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف الموقع أن إدارة الحكام لمباريات المسابقة، يأتي وفقا لخطة العمل التنفيذية بعد قرار استكمال الموسم الكروي الحالي.

وتبقى ثمان جولات على نهاية الدوري السعودي الذي يتصدره نادي الهلال برصيد 51 نقطة ويلاحقه غريمه التقليدي نادي النصر برصيد 45 نقطة وسيلتقيان في الخامس من آب/اغسطس القادم في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

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وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً، بداية استئناف الموسم الكروي، المتوقف من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، في الرابع من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يدير الحكام الأجانب عددا من مباريات المراحل المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقا للطلبات التي تلقتها لجنة الحكام من الأندية الراغبة في أن يدير مبارياتها حكام أجانب حسب الآلية المتبعة والمعلنة.

وتنص تلك الآلية على اعتماد عشرة طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق خلال مباريات الدوري وذلك إعتبارا من المرحلة الثالثة عشر وفقا لعدة شروط هي أن يتم رفع طلب الطاقم الأجنبي قبل 13 يوما على الأقل من إقامة المباراة سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.

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