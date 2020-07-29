شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الزمالك (1)-(1) طلائع الجيش.. مباراة ودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتلقي الأن فريقا الزمالك وطلائع الجيش في اطار مباراة ودية ضمن استعداد الفريقان لعودة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

وإليكم أبرز أحداث المباراة:

الجيش يتقدم بالهدف الاول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 5

زيزو يسجل هدف التعادل من صناعة مصطفى محمد في الدقيقة 7