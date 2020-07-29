شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الزمالك (1)-(1) طلائع الجيش.. مباراة ودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتلقي الأن فريقا الزمالك وطلائع الجيش في اطار مباراة ودية ضمن استعداد الفريقان لعودة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.
وإليكم أبرز أحداث المباراة:
الجيش يتقدم بالهدف الاول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 5
زيزو يسجل هدف التعادل من صناعة مصطفى محمد في الدقيقة 7
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الوضع في مصر
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اصابات
92,947
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تعافي
35,959
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وفيات
4,691
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