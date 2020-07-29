شكرا لقرائتكم خبر عن ضمت ثنائي أدوينيزي..ربيع ياسين يعلن قائمة مصر للشباب تحت 19 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 19 عاما، قائمة فريقه لخوض المعسكر الإعدادي بداية من يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لتصفيات بطولة أمم إفريقيا للشباب.

قائمة منتخب مصر ضمت 17 لاعبا، بينهم أربعة لاعبين من الأهلي، فيما يتواجد لاعبين من فريق أودينيزي الإيطالي، ولاعب من الزمالك وآخر من المصري والإسماعيلي.

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي:

-حمزة علاء (الأهلي)

-السيد عطية (الأهلي)

-محمد القومي (طنطا)

-محمد أحمد السيد "سيحا" (المقاولون العرب)

-محمد المغربي (الأهلي)

-محمد أشرف محمد (الأهلي)

-أحمد أشرف محمد (الأهلي)

-سيف الدين علي (نادي مصر)

-محمود جهاد أحمد (النجوم)

-محمود صابر عبد المحسن (النجوم)

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-كريم جمال "بيبا" (مصر للمقاصة)

-علاء ياسر (الإسماعيلي)

-زياد فرج (المصري)

-محمد نبيل شكري (الأهلي)

-صلاح الدين رضا مصطفى (أودينيزي)

-ريتشارد رضا مصطفى (أودينيزي)

واستقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب على انطلاق المعسكر يوم 5 أغسطس المقبل بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على أن يتم مسحات لفيروس كورونا لجميع اللاعبين المختارين للمعسكر قبله بـ48 ساعة من أجل الإطمئنان على صحة جميع اللاعبين، و اتباع جميع الإجراءات الاحترازية بتواجد كل لاعب فى غرفة بمفرده والالتزام بالإجراءات الوقائية.

ويتواجد منتخب الشباب فى مجموعة تضم كلا من تونس، والجزائر، وليبيا، والمغرب في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب المقرر إقامتها في موريتانيا عام 2021.