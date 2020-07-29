شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهاجم طلائع الجيش بأسامة فيصل ومصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مصطفى محمد والصاعد أسمة فيصل في قيادة هجوم الزمالك للمباراة الودية التي تجمع الفريق بالجيش بعد قليل. وجاء تشكيل الزمالك. حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وأسامة فيصل. خط الهجوم: مصطفى محمد. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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