شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يبلغ «فتحي» بالاعتماد عليه في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بالمستوى الذي ظهر عليه مصطفى فتحي، لاعب الفريق، في المباراة الودية، التي أقيمت مساء أمس، أمام فريق طنطا.
وحرص المدير الفني على عقد جلسة مع «فتحي» أبلغه خلالها بأنه سيكون له دور كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا في مباريات الدوري.
وطالب «كارتيرون» اللاعب بضرورة التمسك بالفرصة والعودة بقوة للتشكيلة الأساسية للفريق سواء في مباريات الدوري أو في البطولة الأفريقية.
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