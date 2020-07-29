شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات فنية لـ «بن شرقي» و«أوناجم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، من الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، إجراء قياسات فنية وبدنية للثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

ويصل الثنائي إلى القاهرة، غدًا الخميس، بعد ابتعادهم عن الفريق طوال الفترة المنقضية بسبب ظروف تعليق رحلات الطيران على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في جميع المطارات للتصدي لفيروس كورونا.

وينتظر أن يحدد «كارتيرون» على ضوء القياسات التي ستجري للثنائي البرنامج التدريبي الخاص الذي سيخضعان لهما لتجهيزهما قبل الدفع بهما في التدريبات الجماعية، خصوصًا وأنهما من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني في المباريات سواء المحلية أو الأفريقية.