شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يشترط الفوز بالكونفدرالية للموافقة على انتقال «دونجا» للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مسؤولو نادي بيراميدز موافقتهم المبدئية على انتقال نبيل عماد دونجا إلى الزمالك في نهاية الموسم الجاري. وأبلغ «دونجا» مسؤولي ناديه برغبته في الانتقال إلى الزمالك وارتداء الفانلة البيضاء بداية من الموسم المقبل. ورد مسؤولو بيراميدز على اللاعب بعدم ممانعتهم لانتقاله إلى الزمالك شريطة بذل قصارى جهده مع زملائه لتحقيق الفوز بالبطولة الكونفدرالية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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