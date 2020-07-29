شكرا لقرائتكم مصطفي محمد وأسامة فيصل يقودان هجوم الزمالك أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش الودية المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ، وسيبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وأسامة فيصل في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وأعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تشكيل لاعبيه لودية الزمالك والذى ضم :"محمد بسام وعلى الفيل وأحمد سامى ومحمد ناصف وعبد الرحمن زولا ومهند لاشين وفرانك ستيفن وعمار حمدى وأحمد سمير وكريم طارق وناصر منسى".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز ، فيما يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

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ومن المقرر أن يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الناشئين مثلما حدث فى ودية وادي دجلة الأخيرة، التى فاز بها الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وتألق خلالها عدد من اللاعبين الناشئين بعدما أحرز الناشئ أسامة فيصل "هاتريك" فى المباراة بالإضافة إلى تألق حسام أشرف وتسجيله هدف التقدم للأبيض، فيما من المقرر أن ينتهى معسكر الزمالك فى برج العرب يوم الخميس المقبل، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومى الجمعة والسبت لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.