شكرا لقرائتكم 31 حكماً أجنبياً يصلون الرياض لإدارة مباريات الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل يوم الأربعاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض 31 حكما أجنبيا استعدادا لقيادة المباريات المتبقية، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف الموقع أن إدارة الحكام لمباريات المسابقة، يأتي وفقا لخطة العمل التنفيذية بعد قرار استكمال الموسم الكروي الحالي.

وتبقى ثمان جولات على نهاية الدوري السعودي الذي يتصدره نادي الهلال برصيد 51 نقطة ويلاحقه غريمه التقليدي نادي النصر برصيد 45 نقطة وسيلتقيان في الخامس من أغسطس القادم في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً، بداية استئناف الموسم الكروي، المتوقف من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، في الرابع من الشهر المقبل.

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ومن المقرر أن يدير الحكام الأجانب عددا من مباريات المراحل المقبلة من الدوري، وفقا للطلبات التي تلقتها لجنة الحكام من الأندية الراغبة في أن يدير مبارياتها حكام أجانب حسب الآلية المتبعة والمعلنة.

وتنص تلك الآلية على اعتماد عشرة طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق خلال مباريات الدوري وذلك اعتبارا من المرحلة الثالثة عشر وفقا لعدة شروط هي أن يتم رفع طلب الطاقم الأجنبي قبل 13 يوما على الأقل من إقامة المباراة سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه

في حالة استنفد النادي الحصة المخصصة له من الأطقم التحكيمية ورغب في وجود طواقم أجنبية إضافية يتم رفع الطلب مع تحمله تكاليف الطاقم وإرفاق صورة من التحويل البنكي.

وفيما يتعلق بحكم تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) فسوف يكون أجنبيا في جميع المباريات التي يقودها أطقم تحكيم سعودية، على أن المباريات التي لا تطلب فيها الأندية حكاما أجانب سيتولى قيادتها حكام سعوديون.