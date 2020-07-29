قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، إنه استأنف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، لافتًا إلى أن المحكمة حددت جلسه نظر الاستئناف في شهر سبتمبر المقبل.
يذكر أن أسرة مجدى عبد الغنى، كانت قد أقامت دعوى قضائية ضده لامتناعه عن تسليم حصة الميراث وحرمانهم من الميراث.
وأضاف مجدي في تصريح لموقع”القاهرة 24″: “كل دا أي كلام وأنا زي الفل ومافي أي حاجة، ودا أصلًا موضوع قديم والاستئناف بتاعة في سبتمبر”.
وأوضح عبدالغني أن أسرته كانت قد أقامت دعوى قضائية ضده لامتناعه عن تسليم حصة الميراث وحرمانهم من الميراث.
وكانت محكمة جنح الدقي، قضت بمعاقبة مجدي عبد الغني وآخرين، بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.. مجدي عبد الغني يعلق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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