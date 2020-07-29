شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل حسم مصير الراحلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، حسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم.

وتلقي الزمالك عدة عروض لشراء عدد من اللاعبين، في مقدمتهم كريم بامبو وكاسنجو، فضلًا عن الثنائي أحمد رفعت وأحمد فتوح المعارين للاتحاد وسموحة.

وينتظر أن يقدم المدير الفني تقريره لمجلس الإدارة قبل انطلاق مسابقة الدوري، ويشمل موقف جميع اللاعبين سواء الموجودين مع الفريق حاليًا أو المعارين لأندية أخرى.