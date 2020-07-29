شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: سنسابق الزمن لتشييد الاستاد الجديد وفرع أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك بما وصفه بـ«المستوي الحضاري» الذي كانت عليه الجمعية العمومية لناديه.
وشدد «منصور» على أن حضور ما يزيد على 30 ألف عضو في جمعية عمومية لاعتماد الميزانية يعد حضورًا تاريخيًا وضربة جديدة للمتربصين بالنادي والذين حاولوا التشكيك في اكتمال الجمعية العمومية خلال الأيام المنقضية.
وأكد «منصور» على أنه ومجلس إدارته سيسابقون الزمن من أجل تحقيق حلم الزملكاوية في تشييد فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك بناء ستاد النادي الجديد.
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