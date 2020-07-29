شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يمنح الفرصة للناشئين في مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري، جلسة مع ثلاثي فريق الشباب، محمد عبدالخالق، وإبراهيم الغنام، وزياد فرج.

وشدد «العشري» على الثلاثي أنه سيدفع بهم على فترات في مباريات الدوري المقبلة بعد ظهورهم بمستوى متميز خلال الفترة الأخيرة.

وانتظم الثلاثي في معسكر إعداد الفريق في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.