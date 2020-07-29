شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «الكاف» يعلن عن موعد وملاعب الأدوار النهائية لدوري الأبطال ‏والكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن موعد نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في نسختها الجارية.

وأضاف الكاف، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن تكون مباراة الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر في الدار البيضاء بينما تكون مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2و3 أكتوبر.

ووضع الاتحاد الأفريقي موعدًا لإقامة مباراة النهائي على أن تكون أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر حسب المتأهيلن للمباراة النهائية.

وفي حالة تأهل الأهلي والزمالك فإن المباراة النهائية ستقام في القاهرة، وإذا تأهل الوداد والرجاء فإن المباراة ستقام بالدار البيضاء، وفي حال تأهل فريق من المغرب وفريق مصري فإن المباراة النهائية ستكون في ملعب محايد.

وفتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الباب أمام الملاعب لاستضافة المباراة النهائية من البطولة بدء من اليوم وحتي 10 أغسطس.

وبالنسبة لمنافسات الكونفيدرالية الأفريقية، فإن مباراتي نصف النهائي ستقام بنظام المباراة الواحدة، على أن يكون موعدها يوم 22 سبتمبر في الدار البيضاء والرباط، وستقام المباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاي عبدالله في الرباط.

Advertisements

ويلعب فريق بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بينما يواجه فريق نهضة بركان منافسه حسنية أغادير على ملعب مولاي عبدالله في الرباط.