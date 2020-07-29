شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يجرى قياسات بدنية للاعبي الأهلي بعد العيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر رينيه فايلر، المدير للنادى الأهلى، عمل قياسات بدنية للاعبين عقب العودة من إجازة عيد الأضحى للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.
يأتي ذلك بعدما أبدى المدير الفني تحفظة على لياقة بعض اللاعبين بالفريق، ورغبة منه في الوصول بالجميع إلى أعلى مستوى يمكنهم من مجاراة ضغط المباريات بالدوري ودوري الأبطال، حيث يلاقي الوداد المغربى في نصف نهائي البطولة الأفريقية في سبتمبر المقبل.
كما طلب المدير الفنى من خالد محمود، طبيب الفريق، تقرير شامل عن حالة المصابين وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، حتى يتمكن من تجهيز البدلاء قبل استنئاف الدوري المقرر 6 أغسطس المقبل.
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