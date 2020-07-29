ريتشارليسون: سأبقى مع ايفرتون حتى يأتي عرض جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

أعرب اللاعب ​ريتشارليسون​ عن سعادته بالبقاء لموسم آخر في ​إيفرتون​، لكنه سيتحدث عن مستقبله مع المدرب كارلو ​أنشيلوتي​ إذا حصل النادي على عرض جيد.



وقال ريتشارليسون: "لقد أخبرني بالفعل أنه يعتمد علي لموسم آخر، طلب مني التمسك بالفريق. على الرغم من أن كل هذا يتوقف، إذا تم تقديم عرض جيد، فإننا سنجلس ونتحدث، وهذا جزء من كرة القدم. ما زلنا نتحدث عن هذه التفاصيل، ونعمل على حلها".

وأضاف: "إنه يجلب لاعبين جدد، لذا سنجلس ونتحدث، ولكن أعتقد أنه يمكنني الاستمرار لموسم آخر".