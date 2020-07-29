شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوزه يظهر في التدريبات بمنصبه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020 نشرت صفحة ​فريق بايرن ميونيخ الالماني​ بطل ​البوندسليغا​ لهذا الموسم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الاولى لمشاركة مساعد المدرب فليك، هداف ​المونديال​ السابق ​ميروسلاف كلوزه​ في تدريبات الفريق البافاري، حيث لقي ترحيباً كبيراً من جميع افراد ولاعبي الفريق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلوزه يظهر في التدريبات بمنصبه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.