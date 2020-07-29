ألفال: نصحت ادارة المانيو بالتعاقد مع بوليسيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

اوضح الكشاف السابق لنادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ​خورخي ألفال​ أنه نصح إدارة المانيو بالتوقيع مع الأميركي ​كريستيان بوليسيتش​ قبل ​تشيلسي​، ولكن النادي تجاهل نصيحته، لينضم اللاعب إلى البلوز فيما بعد في صفقة بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني في 2019.

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وخلال تصريحات له، قال خورخي ألفال: "عندما تم تعييني لأول مرة، كان أحد الأشخاص الذين أوصيت بهم على الفور هو بوليسيتش لأنني أعرفه جيدًا، كنت أعرف مدى جودته وتطوره في دورتموند وكان سيستمر في الظهور ليصبح نجما لأنه كان في حالة جيدة جدا".

وأضاف: "كنت أؤمن به دائمًا، وظللت دائمًا على اتصال وثيق مع والده، واتصلت له أن أقول إنني أوصي به لمانشستر يونايتد، لذا فقد أوصيت به مرات عديدة، ولكن في نفس الوقت لأنني كنت أقوم ببعملي في أميركا الشمالية فقط، لم تكن منطقتي لأنه كان يلعب في ألمانيا".

واختتم: "كان لدينا جميعًا قائمة ولديها أولاً مع ألفونسو ديفيز لقد أوصيتهم بشدة بالتعاقد معه، وأنا أعلم أيضًا أن الكشافة الألمانية كانت مغرمة به للغاية، وقد أعجبهم حقًا، عندما أوصي بلاعب عادة ما يكون مثالا على لاعب أشعر بإمكانياته الهائلة، بالنسبة لبوليسيتش حاولت في العديد من المرات التي من المفترض أن نقوم بها وذهبت مباشرة إلى الإدارة وقلت لهم، هذا اللاعب استثنائي نحتاج إلى رؤيته على الفور ونحتاج إلى اتخاذ قرار على الفور، لأنه إذا لم نتعقد معه، سيتعاقد معه غيرنا سريعًا، وهو ما حدث أيضًا مع