لاتسيو يقدم قميصه الجديد لموسم 2020-2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

كشف نادي ​لاتسيو​ الإيطالي عن قميصه الجديد والذي سيرتديه في موسم 2020-2021 القادم.

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وحافظ القميص على ألوانه التقليدية والتصميم البسيط الذي تميز به في المواسم الماضية، أما القميص الرديف فأتى باللون الكحلي مع بعض التفاصيل الزرقاء.

وسيرتدي الفريق هذا القميص في مباراته المقبلة امام نادي سبال.