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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو يقدم قميصه الجديد لموسم 2020-2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
كشف نادي لاتسيو الإيطالي عن قميصه الجديد والذي سيرتديه في موسم 2020-2021 القادم.
وحافظ القميص على ألوانه التقليدية والتصميم البسيط الذي تميز به في المواسم الماضية، أما القميص الرديف فأتى باللون الكحلي مع بعض التفاصيل الزرقاء.
وسيرتدي الفريق هذا القميص في مباراته المقبلة امام نادي سبال.
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