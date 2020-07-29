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لاتسيو يقدم قميصه الجديد لموسم 2020-2021

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

كشف نادي ​لاتسيو​ الإيطالي عن قميصه الجديد والذي سيرتديه في موسم 2020-2021 القادم.

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وحافظ القميص على ألوانه التقليدية والتصميم البسيط الذي تميز به في المواسم الماضية، أما القميص الرديف فأتى باللون الكحلي مع بعض التفاصيل الزرقاء.

وسيرتدي الفريق هذا القميص في مباراته المقبلة امام نادي سبال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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