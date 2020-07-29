اخبار الرياضه

ويست هام يريد مهاجم بوردو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ويست هام يريد مهاجم بوردو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​ويست هام​ يونايتد مهتم بمهاجم ​بوردو​ جوش ماجا.

كما أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي صنع اسمًا له في فريق سندرلاند، محط اهتمام لرينجرز كبديل محتمل لألفريدو موريلوس.

من جهته، لا يسعى ماجا إلى إبرام صفقة، بعد أن انضم إلى النادي الفرنسي في كانون الثاني 2019، لكن القدرة المالية للنادي الفرنسي تأثرت بانتشار فيروس ، الأمر الذي قد يدفع بالنادي إلى بيع ماجا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ويست هام يريد مهاجم بوردو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا