ويست هام يريد مهاجم بوردو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​ويست هام​ يونايتد مهتم بمهاجم ​بوردو​ جوش ماجا.



كما أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي صنع اسمًا له في فريق سندرلاند، محط اهتمام لرينجرز كبديل محتمل لألفريدو موريلوس.

من جهته، لا يسعى ماجا إلى إبرام صفقة، بعد أن انضم إلى النادي الفرنسي في كانون الثاني 2019، لكن القدرة المالية للنادي الفرنسي تأثرت بانتشار فيروس كورونا، الأمر الذي قد يدفع بالنادي إلى بيع ماجا.