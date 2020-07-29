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زانيولو يدافع عن نفسه

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زانيولو يدافع عن نفسه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

قرر لاعب نادي روما الايطالي ​نيكولو زانيولو​ الدفاع عن نفسه بعدما تم تداول فيديو خاص له وهو يدخن بإحدى الملاهي الليلية.

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وكان زانيولو يتواجد بإحدى النوادي الليلة رفقة أصدقائه وانتشر مقطع للاعب وهو يدخن السجائر مما خلق حالة من الضجيج الإعلامي بجانب تعرضه للانتقادات القوية.

وأوضح زانيولو أنه ليس من هواة التدخين وأن فقط تذوق طعم سيجارة من صديقته وبالتالي لا يمكن تصنيفه من بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس .

وشدد زانيولو على أنه يقصد دائمًا المطاعم المفتوحة في روما ولا يقوم باستخدام القناع الواقي من قبل أي شخص آخر وهذا صحيح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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