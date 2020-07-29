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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زانيولو يدافع عن نفسه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
قرر لاعب نادي روما الايطالي نيكولو زانيولو الدفاع عن نفسه بعدما تم تداول فيديو خاص له وهو يدخن بإحدى الملاهي الليلية.
وكان زانيولو يتواجد بإحدى النوادي الليلة رفقة أصدقائه وانتشر مقطع للاعب وهو يدخن السجائر مما خلق حالة من الضجيج الإعلامي بجانب تعرضه للانتقادات القوية.
وأوضح زانيولو أنه ليس من هواة التدخين وأن فقط تذوق طعم سيجارة من صديقته وبالتالي لا يمكن تصنيفه من بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
وشدد زانيولو على أنه يقصد دائمًا المطاعم المفتوحة في روما ولا يقوم باستخدام القناع الواقي من قبل أي شخص آخر وهذا صحيح.
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