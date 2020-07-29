زانيولو يدافع عن نفسه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

قرر لاعب نادي روما الايطالي ​نيكولو زانيولو​ الدفاع عن نفسه بعدما تم تداول فيديو خاص له وهو يدخن بإحدى الملاهي الليلية.

Advertisements

وكان زانيولو يتواجد بإحدى النوادي الليلة رفقة أصدقائه وانتشر مقطع للاعب وهو يدخن السجائر مما خلق حالة من الضجيج الإعلامي بجانب تعرضه للانتقادات القوية.

وأوضح زانيولو أنه ليس من هواة التدخين وأن فقط تذوق طعم سيجارة من صديقته وبالتالي لا يمكن تصنيفه من بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد زانيولو على أنه يقصد دائمًا المطاعم المفتوحة في روما ولا يقوم باستخدام القناع الواقي من قبل أي شخص آخر وهذا صحيح.