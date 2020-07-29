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بايرن يحدد السعر النهائي لبيع ألكانتارا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

أكد تقرير صحافي ألماني، أن نادي بايرن ميونخ حدد رسمياً سعر بيع لاعبه الإسباني تياغو ألكانتارا هذا الصيف. مستقبل تياغو ألكانتارا وديفيد ألابا لا يزال مفتوحًا، حيث يمتلكان عقداً مع النادي البافاري حتى عام 2021. وحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن بايرن ميونيخ اتخذ قراراً داخلياً بالسماح لتياغو ألكانتارا بمغادرة النادي بعرض لا يقل عن 30 مليون يورو، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي عرض حتى الآن. ويعتمد التخطيط الإضافي لفريق بايرن على مبيعات مثل تياغو، وكورينتين توليسو، حيث يريد الفريق البافاري شراء اللاعبين فقط إذا تم بيع الآخرين مسبقاً، ويريد المدرب هانز فليك جناحاً رابعاً.


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