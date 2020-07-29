- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن يحدد السعر النهائي لبيع ألكانتارا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
أكد تقرير صحافي ألماني، أن نادي بايرن ميونخ حدد رسمياً سعر بيع لاعبه الإسباني تياغو ألكانتارا هذا الصيف. مستقبل تياغو ألكانتارا وديفيد ألابا لا يزال مفتوحًا، حيث يمتلكان عقداً مع النادي البافاري حتى عام 2021. وحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن بايرن ميونيخ اتخذ قراراً داخلياً بالسماح لتياغو ألكانتارا بمغادرة النادي بعرض لا يقل عن 30 مليون يورو، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي عرض حتى الآن. ويعتمد التخطيط الإضافي لفريق بايرن على مبيعات مثل تياغو، وكورينتين توليسو، حيث يريد الفريق البافاري شراء اللاعبين فقط إذا تم بيع الآخرين مسبقاً، ويريد المدرب هانز فليك جناحاً رابعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن يحدد السعر النهائي لبيع ألكانتارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.