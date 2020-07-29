لهذا السبب يوفنتوس لا يستطيع الإطاحة بساري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

على الرغم من تتويج يوفنتوس الإيطالي، بلقب الدوري التاسع توالياً، و36 في تاريخ النادي، إلا أن هناك حالة من عدم الرضا عن مدرب الفريق، ماوريزيو ساري، بسبب تراجع المستوى الملحوظ منذ بداية الموسم. تكمن الأزمة في وجود شرط جزائي في عقد ساري مع الفريق مقداره 6 ملايين يورو، بالإضافة لعدم الاستقرار على خليفته. وعقب وصوله لتدريب الفريق عقب رحيل أليغري، كان ينبغي على مدرب نابولي السابق أن يعطي يوفنتوس دفعة قوية، لكنه حول ذلك إلى خيبة أمل لدرجة أن مواجهة الفريق المقبلة أمام ليون بدوري أبطال أوروبا ستكون حاسمة. وأكدت شبكة كالتشيو ميركاتو، بأن إدارة يوفنتوس لا تضمن بقاء المدرب، وهم على استعداد لضمان إعفائه من منصبه في جميع الأحوال. وقال الصحافي الإيطالي ماتيو كاروني: "إدارة يوفنتوس أبلغت لاعبي الفريق بالفعل بأن ساري لن يكون مدرب "البيانكونيري" في الموسم الجديد، وأن نجوم الفريق لن يتمكنوا من رؤيته مرة أخرى". وأشار إلى أنه لا يوجد وقت كبير للتفاوض مع مدربين كبار مثل بيب غوارديولا، وزين الدين زيدان، ولذلك سوف ينظر يوفنتوس إلى بدائل مثل سيموني إنزاغي، ولشيانو سباليتي، بالإضافة إلى أندريا بيرلو، والذي يعده أندريا أنييلي لهذا المنصب في المستقبل.

