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تحديد مهلة للأندية السعودية لقيد اللاعبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طالبت أندية دوري كأس الأمير للمحترفين، ودوري الدرجتين الأولى والثانية، بسرعة قيد اللاعبين الذين جرى تمديد عقودهم، عبر نظام مطابقة الانتقالات الدولية الإلكتروني "آي.تي.إم.إس"، ونظام التنقلات المحلية "دي.تي.إم.إس". ذكرت صحيفة السعودية، أن اللجنة أمهلت الأندية حتى 24 ساعة قبل استكمال منافسات البطولات السعودية، التي تنطلق بداية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في 4 أغسطس (آب) المقبل. وأكدت اللجنة عبر خطاب حصلت الرياضية على نسخة منه، أن الثالث من أغسطس (آب)، هو آخر موعد لاستقبال الطلبات عبر النظام الدولي. وكانت لجنة الاحتراف خاطبت الأندية في وقت سابق بآلية تمديد العقود، مع تقديم عدد من التوصيات، حيث طالبت النادي واللاعب بعمل اتفاقية خاصة بتمديد العقد الاحترافي حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل للأندية المشاركة في الدوري، في حين تمدد العقود حتى 5 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للأندية المتنافسة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي أندية النصر والهلال والأهلي وأبها، بنفس أجر عقده الحالي، أو أقل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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