آخر مستجدات تجديد عقد إبراهيموفيتش مع ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

تسود حالة من التفائل داخل جدران ميلان الإيطالي، فيما يتعلق بمستقبل مهاجم الفريق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بشأن تجديد عقده عقب نهاية الموسم الجاري. ظهر المهاجم السويدي في الفيديو الخاص بتقديم القميص الجديد للنادي في الموسم المقبل، ومع ذلك فإن الغموض يسيطر على مستقبله رفقة الفريق. ومن المؤكد أن ظهور زلاتان في الفيديو الخاص بالعرض التقديمي لقميص "الروسونيري" الجديد للموسم المقبل لن يمر من دون أن يلاحظه أحد، حيث أشارت التقارير بأن هذا يمثل قيمة سوقية مهمة، وتبقى فقط الوصول لاتفاق معه حول تجديد العقد بسعر جيد حتى لو كان الأمر صعباً، ويحتاج لجهد كبير في المفاوضات. وقدم اللاعب بعض الشروط المتعلقة بتجديد عقده مع الفريق، حيث طلب الحصول على 6 ملايين يورو في الموسم، ويتطلع ميلان لتقليل المبلغ من أجل تعزيز الفريق بلاعبين جدد. وإذا لم يكن هناك مشاكل كبيرة لدى مدرب الفريق، ستيفانو بيولي، وإذا قام ميلان باستثمارات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية فإن إدارة "الروسونيري" سوف تحاول تقريب المبلغ الذي طلبه اللاعب السويدي عن طريق المكافآت، فيما تأكد الجميع من رغبته بالبقاء بصفوف النادي.

