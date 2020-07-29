شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صورة.. نايكي تكشف عن كرة موسم 2020-2021 للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020 كشفت شركة نايكي للألبسة والمعدات الرياضية عن الكرة التي ستُستخدم في ​الدوري الإنجليزي​ الممتاز خلال موسم 2020/2021.

Advertisements ونشر موقع فوتي هدلاينز صور الكرة، التي جاءت بثلاثة ألوان، أبيض، أحمر وأسود. بالإضافة إلى شعار الدوري الممتاز رأس الأسد عليه تاج.

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