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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيلسي سجل وتلقى نفس عدد أهداف ديربي الموسم الماضي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
سجل فريق تشيلسي هذا الموسم عدد أهداف تساوي العدد الذي سجله فريق ديربي كاونتي الموسم الماضي بقيادة فرانك لامبارد، كما تلقى نفس عدد الأهداف أيضا.
وقد سجل البلوز 69 مرة في 38 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بينما تلقى 54.
وهو العدد نفسه لديربي كاونتي عندما كان تحت قيادة مدرب البلوز الحالي لامبارد. إنما الفارق الوحيد هو أن فريق ديربي لعب 48 مباراة خلال موسم 2018/2019، مما يشير إلى أن فريق لامبارد سجل وتلقى المزيد من الأهداف هذا الموسم.
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