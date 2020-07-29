شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتر ميامي يحاول اغراء لويس سواريز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020 اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان مهاجم نادي ​برشلونة​ الاورغوياني ​لويس سواريز​ حصل على عرض للانتقال الى الدوري الاميركي، واضافت الصحيفة انه وعلى الرغم من العرض المغري الذي قدمه نادي ​انتر ميامي​ الاميركي لضم سواريز، الا ان المهاجم الاورغوياني لا يزال يرغب بتجديد عقده الى ما بعد العام 2021 حيث ينتهي عقده الحالي مع البلوغرانا.

واضافت الموندو انه في حال مشاركة سواريز في ما يقارب من 60 بالمئة من مباريات برشلونة الموسم القادم فأن عقده في الكامب نو سيتجدد بشكل تلقائي.

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