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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زاها: أنا سعيد بمواقف راشفورد وستيرلينغ حيال العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
أعرب مهاجم كريستال بالاس ويلفريد زاها عن شعوره بالفخر لرؤية أمثال رحيم ستيرلينغ وماركوس راشفورد يدعمان مكافحة التمييز العنصري.
وقال زاها: "نعم، نحن نهدف إلى إحداث التغيير في هذا المجال. أنا سعيد للغاية عندما أرى هؤلاء اللاعبين الشباب يتحدثون عن هذا الأمر لأنه مضى وقت طويل. لا يمكنك فقط الجلوس وقبوله. هذا يكفي".
وأضاف: "كيف تشجعني عندما أسجل؟ وإذا لم أفعل، فأنا قرد مرة أخرى؟ كيف يكون ذلك منطقيًا؟ لذا، أنا فخور برؤية رحيم وماركوس يتحدثان ويحدثان تغييرًا".
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