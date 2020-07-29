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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبورتينغ قريب من مدافع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
توصل نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى إتفاق مع نادي مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع المدافع الشاب بيدرو بورو على سبيل الإعارة لمدة عامين.
ووافقت إدارة السيتي على دفع نصف راتب اللاعب أثناء الإعارة، ويبقى الإتفاق على خيار شراء اللاعب في نهاية فترة الإعارة.
وأشارت التقارير إلى أن النادي البرتغالي يريد إمتلاك حق شراء صاحب الـ 21 عاماً مقابل 10 ملايين يورو، بينما تريد إدارة السيتي 12 مليوناً على الأقل.
يذكر أن بورو أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي ريال بلد الوليد.
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