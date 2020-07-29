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سبورتينغ قريب من مدافع مانشستر سيتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

توصل نادي ​سبورتينغ لشبونة​ البرتغالي إلى إتفاق مع نادي ​مانشستر سيتي​ من أجل التعاقد مع المدافع الشاب ​بيدرو بورو​ على سبيل الإعارة لمدة عامين.

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ووافقت إدارة السيتي على دفع نصف راتب اللاعب أثناء الإعارة، ويبقى الإتفاق على خيار شراء اللاعب في نهاية فترة الإعارة.

وأشارت التقارير إلى أن النادي البرتغالي يريد إمتلاك حق شراء صاحب الـ 21 عاماً مقابل 10 ملايين يورو، بينما تريد إدارة السيتي 12 مليوناً على الأقل.

يذكر أن بورو أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي ريال بلد الوليد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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