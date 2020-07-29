شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حسناء جديدة في سان ايتيان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020 نشرت صفحة فريق ​سان ايتيان​ الرسمية لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة من توقيع فريق السيدات مع اللاعبة الحسناء ​مانو اوفران​ في فترة الانتقالات الحالية وذلك لتدعيم الفريق كي ينافس في الموسم القادم في ​فرنسا​، كما وقع الفريق مع اللاعب جوانا فيولاز.

يذكر ان اللاعبة الحسناء مانو اوفران تجلب انتباه العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشاطاتها العديدة داخل وخارج الملعب.

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