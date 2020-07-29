شكرا لقرائتكم الجباس يقود هجوم بيراميدز فى المباراة الودية الأولى أمام المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه به نظيره المصري في المباراة الودية الأولى بملعب برج العرب الفرعي، وذلك فى ختام معسكر برج العرب المقام حاليًا، فى إطار استعداد الفريقين لعودة الدورى والذى يستهله الفريق البورسعيدى بلقاء الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدورى، فيما يواجه بيراميدز نظيره طنطا يوم 10 أغسطس.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون - أحمد توفيق

خط الوسط: محمد فتحي - طارق طه - إسلام عيسى - أحمد حمودي - عمرو العيوني

خط الهجوم : محمد الجباس

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واستقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، على تقسم اللاعبين لفريقين، من أجل مواجهة المصرى البورسعيدى وديًا، فى لقاءين وديين، على أن تكون المواجهة الأولى فى الخامسة مساءً، وتقام المباراة الثانية فى السابعة مساء.

وخاض بيراميدز تدريبا جماعيا صباح اليوم، قبل خوض المواجهة الودية أمام المصرى التى قسمت على مباراتين، لتحقيق كل فريق أكبر استفادة من تلك الوديات قبل عودة استئناف مسابقة الدورى.

من ناحية أخرى، تعادل فريقا المصرى البورسعيدي وسموحة إيجابيًا بهدف لمثله فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما ببرج العرب أول أمس ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز المقرر له السادس من أغسطس المقبل.

وتقدم عبد الناصر دى ماريا للمصرى البوسعيدى في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، وتعادل أحمد حسن مكى لسموحة في الدقيقة 47 من ضربة جزاء.

وكان بيراميدز خاض أو مباراة ودية بعد توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، أمام مصر المقاصة يوم الخميس الماضى، على ملعب الدفاع الجوى، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وأدار اللقاء طاقم الحكام بقيادة محمد الحنفى، وعاونه كل من أحمد حسام طه وشريف عبد الله.

ثم واجه بيراميدز فريق الزمالك فى الودية الثانية والتى انتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد، أحرزه رجب بكار فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء.