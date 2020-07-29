شكرا لقرائتكم الأهلى يهدد المقاولون بفسخ عقد طاهر محمد طاهر .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألزم مجلس إدارة النادى الأهلى، نظيره فى المقاولون العرب بتقديم الرعاية الطبية للاعب طاهر محمد طاهر خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم بعد تأكد انتقال اللاعب للقلعة الحمراء فى الموسم الجديد، كما ألزم النادى الأحمر ذئاب الجبل، بأنه فى حالة تعرض اللاعب لأي إصابة يجب أن يخطر الأهلي قبل تلقي اللاعب أي علاج على أن يوافق الأهلي أولا على طريقة العلاج والمعالجين والسماح للمتخصصين الطبيين في النادى الأحمر بفحص اللاعب وأن العقد يتم فسخه تلقائيا لو تعرض اللاعب لإصابة تمنعه من ممارسة كرة القدم أو فى حالة تعرضه لإصابة تحتاج فترة طويلة، وفى هذه الحالة سيتم إعادة النظر فى المقابل المادي للصفقة.

فى شأن مختلف، يفقد فريق الأهلي جهود مدافعه ياسر إبراهيم عدة مباريات في الجولات الأولى من بطولة الدوري التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 من الشهر نفسه، بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، ويأتي غياب ياسر إبراهيم للإصابة التى تعرض لها اللاعب بجذع في كاحل القدم خلال ودية الجونة التى أقيمت أمس الثلاثاء، باستاد مختار التتش بالجزيرة، وسجل فيها ياسر إبراهيم هدفاً من أصل خمسة أهداف فاز بهم الأهلي على الجونة الذى اكتفى بتسجيل هدفين فى مرمى المارد الأحمر.

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وتشير الدلائل إلى أن ياسر إبراهيم سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع تقربياً ليفقتد الأهلي جهوده في أربعة مباريات سيخوضها الأحمر مع عودة الدوري أمام كلا، من أنبي والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك أيام 9 و14 و17 و22 أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى ، يتطلع مسئولو الأهلي لاستغلال رغبة رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسيفلد الإنجليزي لحسم صفقة شراء اللاعب نهائياً خاصة وأن العروض المُقدمة للاعب من أندية أخرى غير جادة ولا تتساوى تماماً مع عرض الأهلي الذي يُعد الأفضل والأكثر جدية، ويتفاوض مسئولو القلعة الحمراء حالياً مع نظرائهم في النادي الإنجليزي من أجل الوصول لاتفاق رسمي يتعلق بحسم الصفقة، لاسيما وأن الأهلي رفع قيمة عرضه المالي من 2.5 مليون جنيه إسترليني إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، كما أن هيدرسيفلد أبدى مرونة في تخفيض مطالبه المالية من 7 إلى 5.5 مليون جنيه إسترليني لكن الخلاف بين الطرفين (الأهلي وهيدرسيفلد) حول الأمور المالية مازال قائماً وهو ما جعل مسئولو الأهلي يلجأون لسلاح الرغبة من أجل حسم الصفقة، حيث أعلن رمضان مؤخراً أنه يُفضّل عرض الأهلي، طالما أن العروض الأخرى غير جادة ولن تُضيف له على الصعيدين المالي أو الفني وربما يكون لسلاح الرغبة دوراً في قدرة الاهلي على مواجهة "طمع" إدارة هيدرسيفلد.