شكرا لقرائتكم أنباء عن تجديد فيفا للجنة الخماسية 3 أشهر لتعديل اللائحة والدعوة للانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم " الخليج 365 " أن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – سيصل خلال ساعات إلى اتحاد الكرة يفيد بالمد للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لمدة 3 أشهر من أجل تعديل اللائحة إلى جانب الدعوة للانتخابات خلال الثلاث أشهر .

وتنتهي فترة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو الجاري ، ومن المقرر أن يحدد مسئولو فيفا موقف اللجنة سواء بالمد وهو القرار الأقرب لعدم الإنتهاء من لائحة النظام الأساسي إلى جانب الدعوة لجمعية عمومية ومن بعدها الدعوة لانتخابات لاتحاد الكرة لمدة سنة.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة ووزارة الرياضة و اللجنة الاوليمبية القرار النهائى من الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- والذى سيكون الرأي الفصل فى هذه الأزمة بعد موافقته مسبقا على إقامة الانتخابات لمدة عام بدلا من 4 سنوات.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الاسبوع الـ21 للدورى يوم 22 أغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصرى للقاء ورغبة اللجنة الخماسية فى حالة استمرارها فى إنهاء الموسم الكروى بدون أى أزمات.

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وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم رفض فكرة أيضا تعيين حكام أجانب للفرق الأخرى وان مباراة الأهلى والزمالك استثناء فقط، خاصة أن تكاليف استقدام الحكام الأجانب ستكون مرتفعة لأنه سيتم الاستعانة بحكام تستخدم تقنية حكم الـvar ودول قليلة هى من تستخدم تقنية حكم الفيديو فى العالم، وستكون تكاليفها مرتفعة، ونفس الأمر لمباراة الأهلى والزمالك سيتم الاستعانة بحكام var.

وتستأنف مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2019 / 2020 يوم 6 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وتبدأ المؤجلات بمواجهة الزمالك أمام المصرى يوم 6 أغسطس على ملعب استاد برج العرب بالأسبوع الـ 14، بينما يلتقى نادى مصر مع الإنتاج الحربى يوم 8 أغسطس على معلب استاد الكلية الحربية ضمن الأسبوع الـ 18 .

فيما يلتقى مصر المقاصة نظيره أسوان يوم 9 أغسطس على ملعب المقاولون العرب بالأسبوع الـ 18، فيما يلتقى الأهلى مع إنبى فى نفس اليوم على استاد القاهرة الدولى ضمن الأسبوع الـ 15 .

بينما يلتقى حرس الحدود مع المصرى بالأسبوع الـ 18 على استاد الجيش بالسويس يوم 10 أغسطس والاتحاد مع الزمالك فى نفس اليوم على ملعب برج العرب .