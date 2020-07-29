شكرا لقرائتكم عايدة باخوس لاعبة الزمالك المنتظرة فى كرة السلة × 10 معلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولي كرة السلة بنادى الزمالك في مفاوضات مع عايدة باخوس لاعبة فريق كرة السلة بنادى الرياضى اللبناني ، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل ، في ظل خبرتها ، حيث لعبت لصفوف بيروت والرياضى بالإضافة إلى هومنتن .





نرصد أهم المعلومات عن اللاعبة اللبنانية الأمريكية ..

-تبلغ عايدة 34 عاما.

-تجيد اللعب في عدة مراكز وهى مراكز 1 و 2 و3 .

-تحمل اللاعبة الجنسيتين اللبنانية و الأمريكية .

-تلقت دعوة من جامعة "لامار" في اميركا التي تكفّلت بكل المصروفات.

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- درست علم الـ Kinesiology وهو المعروف بعلم الحركة .

- انتقلت من هومنتن إلى الرياضى بيروت منذ عامين.

-تٌعد باخوس هي الصفقة الاغلى في تاريخ السلة النسائية بعقد وصل الى 130 الف دولار.

قرر الاتحاد الدولى لكرة السلة تقليص عدد الدول المقرر مشاركتها فى منافسات بطولة العالم 3x3 لمنتخبات تحت 18 سنة، والمقرر إقامتها فى الفترة من 26 إلى 30 أغسطس المقبل، بسبب فيروس كورونا، حيث كان مقررا مشاركة 20 دولة، وبعد تقليص العدد أصبح 12 دولة فقط.

ورغم تقليص عدد الدول المشاركة إلا أن المنتخب المصرى مازال فى قائمة المشاركين فى المنافسات، خاصة أن المنتخب المصرى الأول فى أفريقيا على مستوى كل الفئات العمرية، بالإضافة إلى الجهود التى بذلتها رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى ورئيس لجنة 3x3 بالاتحاد، مع مسئولى الاتحاد الدولى من اتصالات ونقاشات.