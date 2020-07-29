شكرا لقرائتكم 4 أهلاوية وزملكاوي فى قائمة منتخب الشباب استعدادًا للتصفيات الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين قائمة الفراعنة لمعسكر أغسطس استعدادا لتصفيات بطولة أفريقيا في موريتانيا ، و ضمت القائمة ١٧ لاعبا استعداداً للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا التى تبدأ يوم 7 من شهر نوفمبر المقبل في تونس .

يتواجد منتخب مصر للشباب فى مجموعة تضم منتخبات كلا من تونس والجزائر وليبيا والمغرب ، على أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 5 اغسطس المقبل في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

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واختار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب 17 لاعبا و هم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي ، و السيد عطية من الزمالك ، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر و كريم جمال بيبا من المقاصة و علاء محمد من الإسماعيلي و زياد فرج من المصري و محمود عبد المحسن من المستقبل و صلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين على إنطلاق معسكر الفراعنة الصغار يوم 5 أغسطس المقبل بالملعب الفرعي بالقاهرة وتم الإتفاق على إجراء مسحات كورونا لجميع اللاعبين المختارين للمعسكر قبله بـ48 ساعة من اجل الإطمئنان على صحة جميع اللاعبين ، و إتباع جميع الإجراءات الإحترازية الخاصة بالفيروس مثل تواجد كل لاعب فى غرفة بمفرده و الإلتزام بالإجراءات الوقائية.