الدوري الماسي: لقاء بروكسل في 4 سبتمبر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





بروكسل: أعلن منظمو لقاء بروكسل لألعاب القوى الذي يدخل ضمن لقاءات الدوري الماسي، أنه سيقام في الرابع من سبتمبر خلف أبواب موصدة.

وأفاد المنظمون الأربعاء أنه على الرغم من عدم صدور قرار من السلطات البلجيكية بالسماح للمشجعين بالعودة الى الملاعب من عدمه في سبتمبر، قرروا الإبقاء على غياب الجمهور كإجراء احترازي.

وقال مدير اللقاء سيدريك فان برانتغهيم في بيان "صحة وسلامة المتفرجين، الرياضيين والعاملين، تشكل أعلى اهتماماتنا وأولوياتنا"، مضيفا "من وجهة نظر عملية، أفضل خيار كان أن يتخذ القرار الآن والتواصل بوضوح مع جماهيرنا وجمهورنا بشأن مسألة التذاكر".

Advertisements

وبحسب الروزنامة المعدلة التي نشرها الاتحاد الدولي لألقاب القوى "وورلد أثلتيكس"، من المفترض أن يفتتح الدوري الماسي في 14 أغسطس بلقاء موناكو، على أن تتبعه لقاءات ستوكهولم (23 أغسطس)، بروكسل (4 سبتمبر)، روما/نابولي (17 منه)، الدوحة (9 أكتوبر)، وصولا الى اللقاء الختامي الذي ستستضيفه الصين في 17 أكتوبر في مدينة لم تحدد بعد.

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري الماسي في 17 أبريل من العاصمة القطرية، لكن فيروس كورونا المستجد حال دون ذلك، ليصبح لقاء موناكو الأول على الروزنامة المعدلة التي خرج منها لقاءا أوسلو وزيوريخ على صعيد التنافس الرسمي، واكتفى المنظمون بتنافس استعراضي عن بُعد بين الرياضيين تماشيا مع الشروط الصحية المفروضة من قبل السلطات.

وسينطبق ذلك أيضا على لقاء لوزان المقرر في الثاني من سبتمبر. واتخذ القرار بإلغاء لقاءات غايتسهيد البريطاني، باريس، يوجين، الرباط، لندن وشنغهاي.