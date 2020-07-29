شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تحلم بارتداء قميص القطبين فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الميركاتو الصيفى المقبل يطمح عدد من لاعبى أندية الدورى الممتاز فى الظهور بقميص أى من القطبين سواء الأهلى أو الزمالك، حيث نجد أكثر من لاعب رغم نجوميته فى ناديه يرغب فى اللعب سواء للأبيض أو الأحمر فى الموسم الجديد.

ويرصد الخليج 365 أبرز النجوم التى تطمح فى ارتداء قميص الأهلى أو الزمالك فى التقرير التالى :

يطمح نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز فى ارتداء قميص الزمالك بالموسم الجديد ، حيث كثف مسئولو الأبيض مفاوضاتهم مع نظرائهم فى نادى بيراميدز، من أجل ضم نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، خلال فترة الانتقالات للموسم الجديد، بعد إرسال نادى الزمالك عرضًا رسميًا لنادى بيراميدز لضم دونجا فى الموسم المقبل، حيث ينتظر الأبيض رد مسئولى بيراميدز على العرض المُقدم من الأبيض لضم اللاعب .

وكشف مصدر مقرب من نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، عن أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحًا أن اللاعب لم يشترط أية شرط على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

كما أبلغ رجب بكار لاعب بيراميدز مسئولى ناديه برغبته فى الانتقال إلى نادى الزمالك خلال الموسم الجديد، وذلك لحسم مصيره خلال المرحلة الجارية، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب بإتمام خطوة انتقاله خلال الفترة الجارية، بعدما كشف مصدر مقرب منه عن تلقيه اتصالات خلال الفترة الجارية من الأبيض لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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فيما يطمح بقوة أسامة جلال لاعب إنبى فى ارتداء قميص النادى الأهلى ، خاصة بعدما وافق المدير الفنى السويسى للقلعة الحمراء رينيه فايلر علي التعاقد معه لأنه أصبح البديل المتاح لتدعيم خط الدفاع حاليًا.

كما يرغب أيضا باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى فى الانضمام إلى صفوف الأهلى بالرغم من تأجيل الصفقة هذه الفترة بالاتفاق بين مسئولى الأحمر والدراويش.