شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة الرياضية تعلن نتيجة مسابقتها في " حب مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية نتيجة المسابقة التي نظمها الاتحاد بمناسبة العيد السابع لثورة 30 يونيو المجيدة وحملت شعار في حب مصر، وأشار أشرف محمود إلى أن الإقبال كان كبيرا والأعمال المشاركة متميزة ما صعب مهمة لجان التحكيم.

وكانت المسابقة التي يفوز فيها سبعة مشاركين بمناسبة العيد السابع للثورة ، تضمنت ثلاث مجالات الاول ابداع في حب مصر من خلال الشعر والرسم والمقال.

والثاني أيام خالدات في تاريخ مصر ، والثالث دور الفن في تعزيز الانتماء للوطن.

وكشفت المسابقة ارتباط الشباب بالموضوعات الوطنية تاريخا وواقعا وفنا وأسفرت عن النتائج التالية:

الفائزون في مسابقة الشعر

الأول : إسلام اشرف عبد العال.

الثاني : البدري عبد الرحمن البدري.

الثالث : اسلام محمد عنتر .

الرابع : محمد عبد المجيد .

الخامس : احمد عبد السلام مجاهد.

السادس : أحلام سعد غريب .

السابع : محمد نصر عبد النبي.

وفي الرسم فاز كل من :

الاول : شيماء عادل عبد الوهاب

الثاني : مصطفى محمود محمد عمر

الثالث : حنان محمد السعيد مصطفى

الرابع: رضا عبده سلامة متولي

الخامس : اسراء ابو راضي معوض

السادس : نور محمد ممدوح

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السابع : مارفي يسري فرج لبيب

السابع مكرر : محمد احمد المهدي صفوت حسن

وفي المقال فاز كل من :

الأول :وجنات محمد موافي الثاني : جنة اشرف علي الثالث : مريم ايمن محمد رفاعي

الرابع : نانسي مجدي لبيب

الخامس : إبراهيم احمد فتحي

السادس : هيلاء يحيى عثمان

السابع : نازان اسامة جمال عبد المجيد

وفي مسابقة أيام خالدات في تاريخ مصر فاز كل من:

الأول : عاصم محسن شرف

الثاني : ياسر فاروق طه

الثالث : حسن سعيد غزالة

الرابع : رحاب رزق السيد قنطوش

الخامس : كريمة مختار محمد

السادس : هبة سيد احمد

السابع : محمود سلمان فراج

وفي مسابقة دور الفن في تعزيز الانتماء للوطن فاز كل من :

الأول: عمرو صلاح أبو العلا

الثاني : عاطف عيسى عبد الرحمن

الثالث : أحمد ربيع صابر

الرابع : فتحية محمد عبد الجليل

الخامس : رانيا خلف عبد الفتاح

السادس : آيات احمد كيلاني

السابع : كرم وليد محمود.