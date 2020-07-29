شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكثف البحث عن مهاجم سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسئولو نادى بيراميدز تكثيف البحث عن مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب الفريق السماوى فى التعاقد مع مهاجم كفء لتدعيم خط الهجوم، خاصة وأن بيراميدز مقبل على المشاركة من جديد فى الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة المقبلة، أو دورى أبطال أفريقيا حال اقتناصه المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز، الأقرب للرحيل فى نهاية الموسم الجارى، بعدما أكدت بعض التقارير الغانية أن اللاعب يرغب فى الرحيل بنهاية الموسم وخوض تجربة جديدة، الأمر الذى يضعه على رأس قائمة المرشحين للرحيل فى نهاية الموسم.

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ويخضع أنطوى لبرنامج تأهيل علاجى مكثف فى الفترة الحالية، من أجل تجهيزه لقيادة هجوم الفريق السماوى، فور عودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيواجه بيراميدز نظيره طنطا يوم 10 أغسطس المقبل فى الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى الى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

ويعانى جون أنطوى من مزق في عضلات القفص الصدري وهي الإصابة التي سيغيب بسببها لمدة أسبوع عن الملاعب، حيث يحرص الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية ليصبح مؤهل للمشاركة فى الدورى فور عودته.

وغاب أنطوى عن مواجهة بيراميدز والزمالك الودية، الخميس الماضى، على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد، أحرزه رجب بكار فى الدقيقة 73.