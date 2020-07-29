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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ، عمرو جمال ينتظم فى تدريبات الطلائع بعد العيد عقب تعافيه من كورونا، أزارو يقرر تصعيد أزمته ضد الاتفاق السعودي قبل العودة للأهلي .
الأهلى يزاحم الزمالك على ضم "دونجا"
بدأ النادى الأهلى، مزاحمة نظيره الزمالك، على ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، رغم إرسال مسئولى النادى الأبيض عرضًا رسميًا لبيراميدز من أجل ضم دونجا فى الموسم المقبل، حيث يسعى كلا القطبين لقطع الطريق على الآخر فى الصفقات التى يرغب كل طرف فى إبرامها، على أمل خطف اللاعب والفوز بخدماته، أو العمل على زيادة قيمة الصفقة من الناحية المادية على النادى الآخر.
أزارو يقرر تصعيد أزمته ضد الاتفاق السعودي قبل العودة للأهلي
رفض المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي الذى انتهت إعارته مؤخرا لنادي الاتفاق السعودي الاستسلام في أزمته الأخيرة من النادي السعودي وقرر اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة وأخطر اللاعب إدارة الأهلي بأنه سيقوم بتصعيد أزمته مع النادي السعودي خاصة وأن عدم حصوله على مستحقاته بجانب قيام إدارة الإتفاق بخصم 50% من قيمة راتبه في آخر ثلاثة شهور بدعوى "جائحة" كورونا كان سبباً في رفض اللاعب تمديد إعارته للنادي السعودي حتى نهاية الموسم الجاري ليقرر اللاعب العودة للأهلي لأستكمال تجربته مع القلعة الحمراء إلا أذا عرضه الأهلي للبيع مرة أخرى.
عمرو جمال ينتظم فى تدريبات الطلائع بعد العيد عقب تعافيه من كورونا
ينتظم عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش فى تدريبات فريقه عقب أجازة عيد الأضحى استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى منح الغزال فرصة للراحة عقب خروجه من المستشفى للعلاج من فيروس كورونا حتى يكون جاهزاً للظهور بشكل قوى فى التدريبات.
تعرف على مدة غياب ياسر إبراهيم عن الأهلى بسبب إصابة الكاحل
يواجه ياسر إبراهيم لاعب الأهلى خطر الغياب عن فريقه ما يقرب من ثلاثة أسابيع أو شهراً بعد إصابته في ودية أمس الثلاثاء، أمام الجونة بجذع فى كاحل القدم ما تسبب فى مُغادرة اللاعب المباراة الودية التى أقيمت باستاد التتش بالجزيرة، وسجل فيها ياسر إبراهيم هدفاً من أصل خمسة أهداف فاز بهم الأهلي على الجونة الذى اكتفى بتسجيل هدفين فى مرمى المارد الأحمر، وأجرى ياسر أبراهيم أشعة أمس وحسب التقارير الأولية فإن اللاعب سيغيب ما يقرب من شهراً عن التدريبات وهو ما سيتم التأكيد عليه وإعلانه بعد ظهور نتيجة الأشعة التى أجراها اللاعب أمس.
اتحاد الكرة: مسحات للاعبين كل 3 أيام بعد استئناف مباريات الدورى
أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن إصابة 18 فردًا بفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا لن تتكرر مع استئناف مباريات الدوري يوم 6 أغسطس المقبل، وأوضح مسئولو الجبلاية أن جميع الفرق ستجري مسحات كورونا بعد استئناف الدوري كل 3 أيام ما يساعد في اكتشاف أي حالات بشكل سريع واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة مبكرًا.
إجراءات صارمة في المقاولون بعد إصابة حارس المرمى بفيروس كورونا
أثار تعرض أحد حراس مرمى المقاولون العرب للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حالة من الخوف والحذر داخل قلعة الجبل الأخضر، حيث تعد هذه الإصابة الثانية للاعب بالفريق منذ العودة إلى التدريبات، ويخشى مسئولو ذئاب الجبل أن يتحول الأمر إلى أزمة كبيرة بإصابة عدد كبير من اللاعبين مثلما حدث مؤخراً مع الإنتاج الحربي، ولذلك شدد نادي المقاولون، على تطبيق الإجراءات الاحترازية بين لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، وفرض عقوبات تصل إلى 50 ألف جنيه على من يتهاون في التطبيق.
اتحاد اليد يحدد 20 فردا مرافقا كحد أقصى لكل ناد فى المباريات
حدد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة ، و ذلك لتطبيق التباعد الإجتماعى لحماية اللاعبين و اللاعبات و الأجهزة الفنية و أسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
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