تعرف على مدة غياب ياسر إبراهيم عن الأهلى بسبب إصابة الكاحل

يواجه ياسر إبراهيم لاعب الأهلى خطر الغياب عن فريقه ما يقرب من ثلاثة أسابيع أو شهراً بعد إصابته في ودية أمس الثلاثاء، أمام الجونة بجذع فى كاحل القدم ما تسبب فى مُغادرة اللاعب المباراة الودية التى أقيمت باستاد التتش بالجزيرة، وسجل فيها ياسر إبراهيم هدفاً من أصل خمسة أهداف فاز بهم الأهلي على الجونة الذى اكتفى بتسجيل هدفين فى مرمى المارد الأحمر، وأجرى ياسر أبراهيم أشعة أمس وحسب التقارير الأولية فإن اللاعب سيغيب ما يقرب من شهراً عن التدريبات وهو ما سيتم التأكيد عليه وإعلانه بعد ظهور نتيجة الأشعة التى أجراها اللاعب أمس.

اتحاد الكرة: مسحات للاعبين كل 3 أيام بعد استئناف مباريات الدورى

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن إصابة 18 فردًا بفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا لن تتكرر مع استئناف مباريات الدوري يوم 6 أغسطس المقبل، وأوضح مسئولو الجبلاية أن جميع الفرق ستجري مسحات كورونا بعد استئناف الدوري كل 3 أيام ما يساعد في اكتشاف أي حالات بشكل سريع واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة مبكرًا.

إجراءات صارمة في المقاولون بعد إصابة حارس المرمى بفيروس كورونا

أثار تعرض أحد حراس مرمى المقاولون العرب للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حالة من الخوف والحذر داخل قلعة الجبل الأخضر، حيث تعد هذه الإصابة الثانية للاعب بالفريق منذ العودة إلى التدريبات، ويخشى مسئولو ذئاب الجبل أن يتحول الأمر إلى أزمة كبيرة بإصابة عدد كبير من اللاعبين مثلما حدث مؤخراً مع الإنتاج الحربي، ولذلك شدد نادي المقاولون، على تطبيق الإجراءات الاحترازية بين لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، وفرض عقوبات تصل إلى 50 ألف جنيه على من يتهاون في التطبيق.