شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يجهز بدائل واحتمالات هداية ملاك بعد زواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد التايكوندو أن الاتحاد يدعم اللاعبة هداية ملاك ، للوصول إلى ميدالية أولمبية جديدة تضاف إلى رصيدها ، و تحقيق أحلامها على المستوى الرياضى ، وأنها شخصية متزنة، قادرة على تحقيق التوازن بين حياتها الرياضية والشخصية.

وأكد رئيس اتحاد التايكوندو فى تصريحات تليفزيونية أن اللاعبة كان من المقرر أن تتزوج بعد أولمبياد طوكيو 2020 ولكن تم تأجيل البطولة عام ، كما أن الاتحاد على تواصل دائم مع اللاعبة ، و وضع البدائل و الاحتمالات ، إشارة منه إلى تجهيز اللاعبين المؤهلين بخلاف اللاعبة ، وهم كل من نور حسين وسيف عيسى و عبد الرحمن وائل ، إضافة إلى ثنائى الباراتايكوندو سلمى على و محمد الزيات.

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وشدد مسئولي التايكوندو على دعم هداية ملاك خاصة وأن الزواج ليس نهاية العالم بل أن هناك لاعبون يتم تجهزهم ولكن يتعرضون للإصابة في اللحظات الأخيرة.

أيام قليلة تفصل هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو عن دخول العش الذهبى، بعدما ارتبطت خلال الفترة الماضية وتمت خطبتها على أحد لاعبى الكرة الطائرة، ومن المقرر أن تحتفل بزفافها الأيام المقبلة، وكشف مصدر مسئول فى اتحاد التايكوندو أن اللاعبة أخطرت مسئولى الاتحاد باقتراب زفافها، خاصة أن هناك خططا وفترة إعداد وضعها اتحاد التايكوندو استعدادا للبطولات الفترة المقبلة.

يذكر أن هداية ملاك حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، من بين 3 ميداليات حققتها البعثة المصرية والتى كانت تضم 120 لاعب ولاعبة من مختلف الألعاب.