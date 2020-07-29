شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر بيراميدز فى تجديد عقد المهدى سليمان يثير علامات استفهام الحارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تأخر مسئولى نادى بيراميدز فى فتح ملف تجديد عقد المهدى سليمان، العديد من علامات الاستفهام لدى الحارس، خاصة وإنه سبق وحصل المهدى على وعد من ممدوح عيد المدير التنفيذى بعقد جلسة معه عقب عودة النشاط الرياضى بعد جائحة انتشار فيرس كورونا، من أجل تجديد وتعديل تعاقده من الناحية المادية، وفقًا لرغبة مسئولى الفريق السماوى فى تحصين اللاعب بتجديد تعاقده من العروض المغرية التى من المتوقع أن يتلقاها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تألق مع فريقه فى الفترة الماضية وأصبح من العناصر الأساسية.

ورغم عودة النشاط الرياضى من جديد وعقد مسئولى بيراميدز عدة جلسات لتجديد تعاقد بعض اللاعبين مثل عمر جابر وعلى جبر، فإنه لم يتم التحدث مع المهدى سليمان حول موعد جلسة تعديل تعاقده، الأمر الذى أثار علامات استفها اللاعب.

ويعد المهدى سليمان من أول اللاعبين الذين انضموا لصفوف فريق بيراميدز، إلا أن قيمة عقده لا تتخطى الـ 5 ملايين جنيه، وهو ما يراه اللاعب لا يتناسب مع إمكانياته وكونه من الأعمدة الأساسية بالفريق، والعروض المغرية التى يتلقاها من أجل الرحيل عن بيراميدز، وأيضًا بالمقارنة بباقى زملائه بالفريق والذين يتخطى عقدهم حاجز الـ 20 مليون جنيه.

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وكان المهدى سليمان أكد أن شريف إكرامى حارس مرمى كبير وأى نادٍ يتشرف بالتواجد فى صفوفه وأى فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامى لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار فى صفوف الفريق السماوي.

وأضاف، "إكرامى لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة فى الموسم الحالي، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملى داخل الملعب كما أننى أحافظ على نفسى بفضل الالتزام فى تدريباتى وفى نظامى الغذائي".

وشدد حارس بيراميدز على أنه يقدر على المشاركة الأساسية فى وجود أى حارس مرمى بمصر، ولكن فيما يخص محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى قال: "هو حارس مرمى كبير ووصل لمرحلة كبيرة من التألق، وفى حالة انضمامى للأهلى سأحتاج لوقت من أجل أن يجلس الشناوى على دكة البدلاء، كما أن الأهلى والزمالك يضيفان لأى لاعب". وشدد على أن أى حارس مرمى سيجلس احتياطيا للمهدى سليمان طالما ملتزم وأساعد فريقى بشكل كبير.