شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غامضة من صالح جمعة بقميص الأهلى من ملعب مختار التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تمر سوى بضع ساعات، على تعليق صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، والتعبير عن حالته بعد الغياب عن المشاركة أمام الجونة فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، فى إطار استعداد الفريقين لعودة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 2، حيث نشر صالح جمعة أمس عبر استورى صفحته الرسمية على "إنستجرام" صورته خلال جلوسه على مقاعد البدلاء فى ودية الجونة، واضعًا "رجل على رجل" وعلامات الاستياء تظهر على ملامحه، معلقًا عليها: "MOOD".

ثم نشر صالح جمعة منذ دقائق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورته بقميص الأهلى داخل ملعب مختار التتش، معلقًا عليها "الحمد لله" دون أن يوضح اللاعب ما المقصود من رسالته الثانية.

سبق وغاب صالح جمعة عن المشاركة فى الودية الأولى التى خاضها الأهلى أمام سموحة وانتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح صالح جمعة فرصة جديدة للبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل، وكانت أهم وصايا الخواجة السويسرى للاعب كالتالى:

إنقاص الوزن فى الجيم

عقد رينيه فايلر جلسة خاصة مع صالح جمعة قبل ودية سموحة الأخيرة بحضور كل من محمد النجار أخصائى التأهيل وعبد الرحمن سعيد، استشارى التغذية بالجهاز الفنى، للحديث معه بشأن عدة أمور خاصة بمستوى اللاعب ولياقته البدنية، وقال المدير الفنى للاعب إنه يحتاج لمزيد من الوقت من أجل الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة. واستعان فايلر بالتقارير المقدمة من أخصائى التأهيل واستشارى التغذية خلال الجلسة من أجل الحديث مع اللاعب عن حاجته لوقت إضافى للدخول فى حساباته الفنية تدريجيًا، وأكد فايلر لصالح جمعة أنه ينتظر منه الكثير فى المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أكدت التقارير الُمقدمة له على الصعيدين البدنى والغذائى حاجته لمزيد من التدريبات الإضافية فى الجيم والملعب من أجل إنقاص وزنه.

استعادة الفورمة

طالب فايلر من صالح جمعة ضرورة استعادة الفورمة خلال المرحلة المقبلة من أجل الدخول فى حسابات المشاركة فى المباريات الودية ومن ثم الدورى، واعترف فايلر للاعب الأهلى خلال الجلسة التى سبقت ودية سموحة بأنه لن يكون فى حساباته خلالها، وهو ما تقبله اللاعب وأكد أنه سيكون تحت أمر الجهاز الفنى من أجل العودة بشكل تدريجى لحساباته الفترة المقبلة.

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الالتزام

فيما طالب فايلر صالح جمعة بضرورة الالتزام خلال المرحلة المقبلة بمواعيد التدريب وعدم التأخير أو الغياب مجددًا عن المران.

التعلم من الأخطاء السابقة

كما طالب فايلر صالح جمعة بضرورة التعلم من الأخطاء السابقة لتفاديها فى المرحلة المقبلة خاصة لانتهاز فرصة الـ60 يوما.

التركيز فى التدريبات فقط

بينما طالب فايلر من صالح جمعة ضرورة التركيز فى التدريبات فقط، والابتعاد عن كل أفعاله السابقة التى تسببت فى خروجه من حسابات الجهاز الفنى والتفكير فى رحيله عن الفريق.