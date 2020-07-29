- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهلاوية وزملكاوي فى قائمة منتخب الشباب استعدادًا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين قائمة الفراعنة لمعسكر أغسطس استعدادا لتصفيات بطولة أفريقيا في موريتانيا ، وضمت القائمة 17 لاعبا استعداداً للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا التى تبدأ 7 نوفمبر المقبل في تونس .
يتواجد منتخب مصر للشباب فى مجموعة تضم منتخبات كلا من تونس والجزائر وليبيا والمغرب ، على أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 5 اغسطس المقبل في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
واختار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب 17 لاعبا و هم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي ، و السيد عطية من الزمالك ، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر و كريم جمال بيبا من المقاصة و علاء محمد من الإسماعيلي و زياد فرج من المصري و محمود عبد المحسن من المستقبل و صلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.
واستقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين على إنطلاق معسكر الفراعنة الصغار يوم 5 أغسطس المقبل بالملعب الفرعي بالقاهرة وتم الإتفاق على إجراء مسحات كورونا لجميع اللاعبين المختارين للمعسكر قبله بـ48 ساعة من اجل الإطمئنان على صحة جميع اللاعبين ، و إتباع جميع الإجراءات الإحترازية الخاصة بالفيروس مثل تواجد كل لاعب فى غرفة بمفرده و الإلتزام بالإجراءات الوقائية.
قائمة منتخب الشباب
كانت هذه تفاصيل خبر 4 أهلاوية وزملكاوي فى قائمة منتخب الشباب استعدادًا للتصفيات الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.